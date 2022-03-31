منازل تتزين وبسطات كبدة وقصص.. هنا "أجواء رمضان الروحانية بالطائف"

ومن ثم تستعد الأسر لصلاة التراويح في المساجد والجوامع المشعة بتلاوات القرآن الكريم، وبأدعية أئمة المساجد في مختلف الحارات والأحياء، وينطلق بعدها الأهالي للتسامر والتزاور في ظاهرة اجتماعية يتفرد بها شهر رمضان المبارك، وتضفي على لياليه نسيجاً اجتماعياً اعتاده الأهالي كل عام، ومنهم من يفضل أداء مناسك العمرة في بيت الله الحرام أو زيارة المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة في هذه الأيام المباركة بصحبة جميع أفراد الأسرة السعودية، وتنتهي الليلة الرمضانية بإعداد وتجهيز وجبة السحور وأداء صلاة الفجر.