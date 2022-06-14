مناطق "موسم جدة" تواصل الإبهار بعروضها العالمية مع انطلاق الإجازة المدرسية

وجذبت المعارض العالمية المتنوعة التي تشهدها منطقة "جدة سوبردوم" العديد من الزوار، بما تشكّله من قيمة عالمية، بمشاركة العديد من نجوم العالم في فعالياتها المتنوعة الذين يمتلكون قاعدة جماهيرية واسعة على مستوى العالم في المجالات الفنية والترفيهية والتي عكست مكانة المملكة، وجعلتها محط الأنظار ومن أفضل أماكن المعارض العالمية الرفيعة.