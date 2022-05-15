منافسة مع 80 دولة.. 6 جوائز عالمية لطلاب الشرقية بمسابقة "إنتل آيسف"

وهنّأ مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، الطلاب والطالبات، منوهاً بدعم حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- لقطاع التعليم لتحقيق الرؤية الطموحة 2030 ولتكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة، مع قوة العزيمة والإصرار والإرادة التي قادت الطلبة والطالبات إلى هذا التميز ورفع علم المملكة عالياً بين صفوف الدول المتقدمة، وأولياء أمورهم ومعلميهم الذين كان لهم الدور الكبير في هذا التميز.