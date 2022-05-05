"منبر لتبادل الخبرات".. جامعة أُمِّ القُرى تُشارك في المعرض والمؤتمر الدَّولي للتَّعليم 2022

وصرح رئيس الجامعة أ.د معدي بن محمد آل مذهب أنَّ مشاركة الجامعات تُعدّ منبراً لتبادل الخبرات مع بعضها، وتوثِّق الإنجازات الماضية، والتَّطلُّعات المستقبليَّة، والبرامج والمبادرات والمشاريع التي تعمل عليها الجامعات السُّعوديَّة؛ مُحقِّقة بذلك توجُّهات وزارة التَّعليم وفقاً للرؤية الوطنيَّة الطَّموحة 2030. منوِّهاً بالدَّعم السَّخي الذي يحظى به القطاع التَّعليمي من خادم الحرمين الشَّريفين وسموِّ ولي عهده الأمين _حفظهما الله_، ومقدِّراً لوزير التَّعليم ونائبه العناية التي يحظى بها قطاع التَّعليم الجامعي بشكل عام وجامعة أُمِّ القرى على وجه الخصوص من متابعة مستمرَّة ودعم لا محدود.