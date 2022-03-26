منتدى الدوحة.. وزير الخارجية: هناك عنصر ناقص في وضع الأجندة الدولية

وقال وزير الخارجية في مداخلته: "إن جائحة كورونا عززت أهمية العمل الدولي، وإنه لا يوجد تحدّٕ يمكن أن نواجهه بمفردنا بما في ذلك التحديات المناخية والاقتصادية أو جائحة أخرى، ولا يمكن تخطي هذه المسائل دون العمل مع بعضنا البعض".