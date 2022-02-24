منتدى الرياض يناقش ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية وازدهار الخدمات اللوجستية

نظم منتدى الرياض الاقتصادي، حلقة نقاش لاستعراض سير دراسة "ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية، وتأثيرها على ازدهار السياحة والخدمات اللوجستية"، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال والمهتمين، وذلك في إطار استعدادات المنتدى لعقد دورته العاشرة.

وفي بداية الحلقة، أكد عضو مجلس أمناء المنتدى عبدالعزيز بن صالح الربدي، أهمية هذه الدراسة من خلال الاستفادة من نتائجها لتحقيق أهداف الاستراتيجية العامة للنقل العام ورؤية المملكة 2030، التي تهدف لترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات النقل وتعزيز منظومة الخدمات السياحية.

وبيّن أن الدراسة ما زالت في بدايتها، وأن هذا أول لقاء يطرح فيه خطة إعداد الدراسة وأهدافها ومنهجيتها وعناصرها، مشيراً إلى أن الهدف هو التعرف على مرئيات المشاركين وإسهامهم في إثراء الدراسة.

من جهته، استعرض المكتب الاستشاري المعد للدراسة، أهدافها ومنهجيتها ونطاقها وعناصرها ومخرجاتها، مبيناً أن الدراسة تهدف بصورة رئيسة إلى التعرف على الآثار الاقتصادية والاجتماعية لربط مناطق المملكة المختلفة بشبكة سكك حديدية وانعكاس ذلك على ازدهار قطاعي الخدمات اللوجستية والسياحية.

وأوضح المكتب الاستشاري بأنه يمكن تحقيق الهدف الرئيسي من خلال تشخيص الوضع الراهن للسكك الحديدية وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية، ودراسة أهم التجارب العالمية الرائدة في هذا المجال، والتنبؤ بتأثيرها على جميع القطاعات الاقتصادية بشكل عام وقطاعي السياحة والخدمات اللوجستية بشكل خاص.