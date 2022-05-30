منتدى النمو الاقتصادي يناقش الآثار الاقتصادية للأمن السيبراني على المملكة

وسيتحدث خلال المنتدى قياديون في القطاعين العام والخاص، الذين سيسلطون الضوء على خمسة محاور رئيسة تتضمن: اقتصاد الأمن السيبراني، وحوكمة واستراتيجية الأمن السيبراني، وتشريعات الأمن السيبراني، وبناء القدرات والعامل البشري، بالإضافة إلى منظومة الأمن السيبراني بالشركات الصغيرة والمتوسطة.