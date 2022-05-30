منتدى النمو الاقتصادي يناقش الآثار الاقتصادية للأمن السيبراني على المملكة
تعقد الأكاديمية المالية غداً، منتدى النمو الاقتصادي، وذلك عبر لقاء افتراضي مباشر بعنوان "الآثار الاقتصادية الوطنية للأمن السيبراني على المملكة".
وسيتحدث خلال المنتدى قياديون في القطاعين العام والخاص، الذين سيسلطون الضوء على خمسة محاور رئيسة تتضمن: اقتصاد الأمن السيبراني، وحوكمة واستراتيجية الأمن السيبراني، وتشريعات الأمن السيبراني، وبناء القدرات والعامل البشري، بالإضافة إلى منظومة الأمن السيبراني بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
وسيشارك في المنتدى كل من: المختص في الاستراتيجية والتعاون الدولي بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور ماجد السهلي، وكبير مديري الأمن السيبراني والخصوصية بشركة هواوي السعودية إبراهيم الشمراني، ورئيس إدارة أمن المعلومات بالشركة المتحدة للخدمات المالية محمد الدوسري، كما سيدير الحوار مديرة إدارة الأمن السيبراني سنابل للاستثمار أروى الحمد.
ويأتي تنظيم منتدى النمو الاقتصادي ضمن أهداف الأكاديمية المالية في تعزيز الحوار البناء وبناء شراكات استراتيجية فعالة تخدم مصالح القطاع المالي، وتقديم برامج توعوية للمختصين والمهتمين في القطاع؛ حيث تعقد الأكاديمية مجموعة من الفعاليات واللقاءات مع قيادات وخبراء في القطاع؛ لمناقشة التوجهات والتحديات التي تواجه القطاع المالي.
ودعت الأكاديمية جميع المهتمين في القطاع المالي بصفة عامة والأمن السيبراني بصفة خاصة بالتسجيل لحضور اللقاء الافتراضي عبر الرابط .