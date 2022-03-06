منخفض جوي يتحرك من العراق صوب المملكة حاملاً معه أجواء "خماسينية"

توقعت تقارير مناخية تحرك المُنخفض الجوي الخماسيني شرقاً يوم الإثنين ليتمركز جنوب شرق الأراضي العراقية، حاملاً معه أحوالاً جوية خماسينية على أجزاء عِدّة من شرق ووسط المملكة.
ومن المرتقب أن يتحرك المنخفض الجوي الخماسيني يوم الاثنين نحو الأراضي العراقية، وتتمثل تأثيراته بارتفاع ملموس على درجات الحرارة في أجزاء واسعة من شرق ووسط المملكة، لتصبح أكثر دفئاً من المعدلات المعتادة لمثل هذا التوقيت من العام بنحو من ثمانية إلى عشر درجات، وتسود أحوال جوية خماسينية والتي تتمثل بطقس دافئ وجاف ومغبر في بعض المناطق وفق "طقس العرب".
وبالتزامن مع ذلك تتراجع تأثيرات المنخفض الجوي الخماسيني عن شمال المملكة، بحيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس في تلك المناطق وتتراجع سرعة الرياح والأجواء المغبرة.