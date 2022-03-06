منخفض جوي يتحرك من العراق صوب المملكة حاملاً معه أجواء "خماسينية"

ومن المرتقب أن يتحرك المنخفض الجوي الخماسيني يوم الاثنين نحو الأراضي العراقية، وتتمثل تأثيراته بارتفاع ملموس على درجات الحرارة في أجزاء واسعة من شرق ووسط المملكة، لتصبح أكثر دفئاً من المعدلات المعتادة لمثل هذا التوقيت من العام بنحو من ثمانية إلى عشر درجات، وتسود أحوال جوية خماسينية والتي تتمثل بطقس دافئ وجاف ومغبر في بعض المناطق وفق "طقس العرب".