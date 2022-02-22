"مندوبية الاتحاد الأوروبي" تهنئ بـ #يوم_التأسيس

هنأت مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة الشعب السعودي بمناسبة #يوم_التأسيس، متمنين للمملكة دوام التقدم والازدهار.

ونشرت المندوبية عبر حسابها في تويتر تغريدة بالتهنئة مع صورة دمجت بها العلم السعودي مع علم الاتحاد الأوروبي.

وتحتفي المملكة اليوم بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى تحت شعار "يوم بدينا"، الذي يصادف 22 فبراير، قبل 3 قرون، على يد الإمام محمد بن سعود.

ويأتي الاحتفاء بهذه الذكرى، بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا في يناير الماضي يقضي باعتبار 22 فبراير من كل عام يومًا للتأسيس، ليتم الاحتفاء بهذه المناسبة لأول مرة وسط احتفالات وفعاليات تعم المملكة وتؤكد على الجذور التاريخية للبلاد.