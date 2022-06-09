مندوب المملكة الدائم لدى التعاون الإسلامي يستقبل نظيره "الباكستاني"

استقبل الدكتور صالح بن حمد السحيباني مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي بمكتب المندوبية الدائمة في فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة في جدة السفير رضوان سعيد شيخ المندوب الدائم لجمهورية باكستان الإسلامية لدى المنظمة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز روابط علاقات العمل المتعدد بين المندوبين الدائمين ودعم التنسيق المستمر الذي يدفع بالعمل الإسلامي المشترك إلى التقدم والنماء والتطور والتفاعل مع التحديات.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العمل الإسلامي المشترك في إطار منظومة منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتعددة، وسبل تعزيز التعاون الوثيق بين البعثتين بما يخدم مهام المنظمة العريقة التي تعتبر ثاني أكبر منظمة دولية سياسية حكومية متعددة الأطراف في العالم بعد الأمم المتحدة وتضم في عضويتها 57 بلدًا إسلاميًا من مختلف القارات الإفريقية والآسيوية والمجموعة العربية، إلى جانب العديد من المراقبين والمبعوثين من دول غير أعضاء في المنظمة، وكذلك العديد من المنظمات والأجهزة المختلفة ذات العلاقة.
حضر اللقاء من الجانب الباكستاني إلياس محمود نظامي نائب المندوب الباكستاني، ومن المندوبية السكرتير الأول محمد السليماني، والسكرتير الأول تغريد المحمادي.