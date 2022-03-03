مندوب المملكة بالأمم المتحدة: دول مجلس التعاون تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث في أوكرانيا

ألقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، بيانًا مشتركًا باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الجلسة العاجلة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان بشأن أوكرانيا، ذكر فيه أن دول مجلس التعاون تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث الجارية في أوكرانيا، وتؤكد في السياق ذاته تأييدها لجميع الجهود الرامية لحل الأزمة من خلال الحوار والدبلوماسية ومواصلة العمل لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف المعنية.