مندوب المملكة لدى الجامعة العربية: إيران مستمرة في التمرد على المجتمع الدولي

أكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن بن سعيد الجمعة، اهتمام المملكة والدول العربية بتعزيز وتوسيع مجالات التعاون مع الاتحاد الأوروبي بما يخدم المصالح المشتركة.
وقال في كلمة خلال الاجتماع العربي الأوروبي التاسع المشترك للحوار السياسي بين المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي: هناك كثير من الفرص لتعزيز مستوى الشراكة والارتقاء بها إلى مستوى أفضل وما نطمح إليه من علاقات استراتيجية.
وأوضح أن هناك عدداً من القضايا الدولية والإقليمية المهمة للجانبين العربي والأوروبي تلقي بظلالها بشكل مباشر وغير مباشر على مسيرة التعاون بينهما، من أهمها القضية الإيرانية، التي بفضل سلوك نظامها الحاكم وسياساته المزعزعة لأمن المنطقة والعالم أصبحت معه إيران مصدر خطر يهدد أمن الدول العربية والأمن والسلم الدوليين.
وأضاف مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية: إيران مستمرة في التمرد على المجتمع الدولي وخرق المواثيق الدولية بالسعي لامتلاك أسلحة نووية وتطوير منظومة صواريخ تستهدف المنشآت النفطية وخطوط إمدادات الطاقة الدولية الحيوية والمهمة للاقتصاد العالمي.
وأردف: نقدر في العالم العربي حجم الدور السياسي والاقتصادي الكبير الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي على الساحة الدولية، وعليه فإننا نعول على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ إجراءات فعّالة تجاه النظام الإيراني وسلوكه المهدد للأمن والسلم الدوليين.
وجدد "الجمعة"، في ختام كلمته، التأكيد على أن المنطقة تشهد حالياً رؤيتين للمستقبل تهدف الأولى إلى بناء السلام والازدهار وتعزيز العدل والمساواة وحقوق الإنسان تتبناها المملكة العربية السعودية وشقيقاتها الدول العربية يقابل ذلك رؤية أخرى لإيران تتمثل في نشر الدمار والفوضى في المنطقة والعالم.