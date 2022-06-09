مندوب المملكة لدى الجامعة العربية: إيران مستمرة في التمرد على المجتمع الدولي

وجدد "الجمعة"، في ختام كلمته، التأكيد على أن المنطقة تشهد حالياً رؤيتين للمستقبل تهدف الأولى إلى بناء السلام والازدهار وتعزيز العدل والمساواة وحقوق الإنسان تتبناها المملكة العربية السعودية وشقيقاتها الدول العربية يقابل ذلك رؤية أخرى لإيران تتمثل في نشر الدمار والفوضى في المنطقة والعالم.