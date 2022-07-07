"مندورة": التنظيم والإعداد وتسخير كافة الإمكانيات لخدمة الحجيج ستفضي لموسم حج آمن

وزاد بقوله: المملكة نجحت في إدارة مواسم الحج سابقًا وحاليًّا، وبإذن الله في المستقبل، وهي خبرات تصلح لزيادة أعداد الحجاج إلى 5 ملايين حاج، وهذه الأعداد دليل على أن الحكومة لديها الرغبة الأكيدة في زيادة أعداد الحجاج، بإتاحة الفرصة أمام المسلمين من جميع أنحاء العالم لإكمال مناسكهم بأمن وأمان وراحة تامة، وتدعم ذلك ببناء البنية التحتية المتكاملة والطاقة الاستيعابية في كل المرافق، بما يؤكد أن المملكة ببنيتها وإمكانياتها الهائلة وبقيادتها الحكيمة والرشيدة دائمًا حريصة كل الحرص على أن تكون هذه الخدمة على مستويات راقية.