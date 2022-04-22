محليات

منذ السابع من رمضان.. أكثر من مليار و900 مليون ريال إجمالي تبرعات منصة "إحسان"

إجمالي عمليات التبرُّع تجاوز 25,293,111 عملية استفاد منها 4,583,240 مستفيدًا
منذ السابع من رمضان.. أكثر من مليار و900 مليون ريال إجمالي تبرعات منصة "إحسان"
منصة إحسان
واس
واس

بلغت حصيلة التبرعات التي تلقتها المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" أكثر من 1,902,353,926 ريالاً، بإجمالي عدد عمليات تجاوز 25,293,111 عملية تبرع، استفاد منها 4,583,240 مستفيدًا.

وتعود التبرعات التي تلقتها الحملة الوطنية للعمل الخيري منذ السابع من شهر رمضان المبارك بالنفع على مختلف المجالات الخيرية، الصحية والاجتماعية والغذائية والسكنية والتعليمية.. وغيرها. وتواصل المنصة استقبال تبرعات الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين عبر موقع وتطبيق المنصة https://ehsan.sa/, ومركز اتصال المحسنين 8001247000، والرسائل القصيرة.

منصة إحسان
الحملة الوطنية للعمل الخيري

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