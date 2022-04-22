منذ السابع من رمضان.. أكثر من مليار و900 مليون ريال إجمالي تبرعات منصة "إحسان"

بلغت حصيلة التبرعات التي تلقتها المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" أكثر من 1,902,353,926 ريالاً، بإجمالي عدد عمليات تجاوز 25,293,111 عملية تبرع، استفاد منها 4,583,240 مستفيدًا.