منذ بداية العام الهجري.. وصول 40 ألف طن من ماء زمزم إلى المسجد النبوي

واختتم الجابري، بأن هذه الجهود والخدمات تأتي ضمن منظومة عمل متكاملة خصصتها وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، لتحقيق أعلى معايير الجودة في استخراج ماء زمزم ونقله إلى المسجد النبوي، وإنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، نحو التطوير المتواصل لكل مخرجات أعمال الوكالة، بما يتناسب مع عظم ومكانة الحرمين الشريفين، وخطط الرئاسة للتطوير الشامل (2024).