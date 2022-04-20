منذ سقوطه حتى الإنقاذ.. تفاصيل احتجاز الشاب "البلوي" في شق صخري بأبو راكة وسر وجوده في هذه المنطقة

كشف عواد صالح البلوي خال "بدر" الشاب، الذي سقط في شق صخري في وادي راطية بمركز أبو راكة بمنطقة تبوك منذ أمس، لـ"سبق"؛ تفاصيل الحادثة.
وذكر "البلوي" أن "بدر" كان باتجاه إبل والده؛ حيث يسكنون على بعد أقل من 3 كلم من موقع السقوط، وسلك طريقًا مختصرًا، وأثناء سيره على قدميه سقط هاتفه "الجوال" داخل الشق الصخري، وعندما حاول أن يتناول الجوال سقط هو الآخر ولم يتمكن من الخروج.
وتابع: "بفضل الله سبحانه وتعالى أنه كان برفقة قريبة وتمكن من إبلاغ الجهات المعنية التي باشرت على الفور وقدمت له كل الرعاية حتى تم إنقاذه، ونُقل عبر طائرة عمودية بتوجيه من أمير تبوك يحفظه الله، إلى المستشفى، وهو الآن في مستشفى الملك سلمان العسكري ويُقدم له كل الرعاية اللازمة وحالته مستقرة.
وقدم "البلوي" شكره العميق لأمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، مبينًا أنه وكافة أسرته لم يستغربوا متابعته التي اعتدنا عليها دائمًا مع أبناء المنطقة وتوجيهه الكريم بتقديم كل الرعاية الطبية لابن أخته.