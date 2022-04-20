منذ سقوطه حتى الإنقاذ.. تفاصيل احتجاز الشاب "البلوي" في شق صخري بأبو راكة وسر وجوده في هذه المنطقة

وذكر "البلوي" أن "بدر" كان باتجاه إبل والده؛ حيث يسكنون على بعد أقل من 3 كلم من موقع السقوط، وسلك طريقًا مختصرًا، وأثناء سيره على قدميه سقط هاتفه "الجوال" داخل الشق الصخري، وعندما حاول أن يتناول الجوال سقط هو الآخر ولم يتمكن من الخروج.