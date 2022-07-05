منذ 600 عام.. "الدرعية" محطة تاريخية لانطلاق قوافل الحج

وامتد هذا الشرف العظيم حتى توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، حينما أولى الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين جميل الرعاية والاهتمام، ومن أوجه ذلك الكلمة التي ألقاها أمام حجاج بيت الله الحرام عام 1357هـ / 1938م وأكّد فيها التمسك بكتاب الله وهدي نبيّه، وسار على نهجه في خدمة ضيوف الرحمن أبناؤه من بعده، وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، فكانت مشاريع التوسعة وتطوير البنى التحتية ومرافق الخدمات في مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة والمدينة المنوّرة شاهدًا حيًّا على ما أنعم به الله على هذه البلاد، حيث سخّر لها قيادة عظيمة أخذت على عاتقها خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من جميع أرجاء العالم.