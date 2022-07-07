منسق البيت الأبيض في السعودية للإعداد لزيارة بايدن

غادر منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك اليوم، إلى السعودية لإجراء الاستعدادات النهائية لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة، المقرر إجراؤها في الـ 15 من الشهر الجاري، وفق ما قال موقع ”إكسيوس“ الأمريكي.