منسق البيت الأبيض في السعودية للإعداد لزيارة بايدن

غادر منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك اليوم، إلى السعودية لإجراء الاستعدادات النهائية لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة، المقرر إجراؤها في الـ 15 من الشهر الجاري، وفق ما قال موقع ”إكسيوس“ الأمريكي.
واعتبر الموقع أن زيارة بايدن إلى السعودية ستعزز العلاقات السعودية الأمريكية من النواحي الدبلوماسية والسياسية.
وتأتي زيارة الرئيس الامريكي بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة.
وثمٌن البيت الأبيض حينها الدعوة السعودية، مؤكداً أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ثمّن دعوة الملك سلمان، ويتطلع إلى هذه الزيارة المهمة للمملكة.
ووفق البيت الأبيض أكد "بايدن" دور السعودية كشريك استراتيجي على مدى 8 عقود، موضحًا أن الزيارة تأتي تأكيدًا لمواجهة التحديات المشتركة واستقرار الشرق الأوسط.
وقال البيت الأبيض: "بايدن" سيبحث في زيارته للسعودية توسيع التعاون الأمني والاقتصادي ومسائل أخرى.