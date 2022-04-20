منسوبو تعليم الأفلاج: قرار تقديم إجازة عيد الفطر يعكس حرص القيادة على دعم التعليم

وأكّد عديد من منسوبي التعليم أن القرار الملكي الكريم يعكس اهتمام ودعم القيادة الرشيدة الدائم لقطاع التعليم، والحرص على تقديم ما يعود بالفائدة على الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم كافة، وأثر جميل على الجميع، مشيرين إلى أن هذه اللفتة الأبوية الكريمة من الملك -حفظه الله-، حافز جميل، أدخل الفرحة على منسوبي التعليم.