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منسوبو تعليم الأفلاج: قرار تقديم إجازة عيد الفطر يعكس حرص القيادة على دعم التعليم
قدّموا الشكر لمقام خادم الحرمين وسمو ولي العهد
نقل "الإعلام والاتصال" بتعليم الأفلاج، الصدى الإيجابي للطلاب ومنسوبي المدارس بمناسبة القرار الملكي المتضمن تقديم إجازة عيد الفطر للطلاب والطالبات، ومنسوبي المدارس من معلمين وإداريين، مقدمين جزيل الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الملك الأمير محمد بن سلمان ـ حفظهما الله.
وأكّد عديد من منسوبي التعليم أن القرار الملكي الكريم يعكس اهتمام ودعم القيادة الرشيدة الدائم لقطاع التعليم، والحرص على تقديم ما يعود بالفائدة على الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم كافة، وأثر جميل على الجميع، مشيرين إلى أن هذه اللفتة الأبوية الكريمة من الملك -حفظه الله-، حافز جميل، أدخل الفرحة على منسوبي التعليم.