منسوبو رئاسة الحرمين: العمل في خدمة الحرم وقاصديه شرف عظيم

تقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منظومة من الخدمات الميدانية للتيسير والتسهيل على قاصدي المسجد الحرام، يشرف عليها نخبة من الشباب السعودي الطموح مجهزين ومؤهلين للعمل الميداني في المسجد الحرام، عبر خلية من الوكالات يتوزع موظفوها في جنبات البيت العتيق وساحاته لتقديم ما تتطلع إليه القيادة الرشيدة أيدها الله من جودة وإتقان في خدمة ضيوف بيت الله الحرام.