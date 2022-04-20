"منشآت" تختتم جولة باص الأفكار بمشاركة 43 ألف مستفيد ومستفيدة

وأطلقت "منشآت" جولة "باص الأفكار" في 15 جامعة حول المملكة قبل نحو 9 أشهر؛ من أجل نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في الجامعات، وتفعيل دور الجامعات في منظومة ريادة الأعمال وخلق أفكار وأعمال قابلة للاستثمار، وربط الأفكار والمشاريع بالمستثمرين، وكذلك إدراج المشاركين في البرامج التي تقدمها الهيئة، وزيادة الوعي بمتطلبات المستثمرين، إضافة إلى تحفيز الشباب من خلال وسائل التواصل المختلفة.