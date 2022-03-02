"منشآت" تشارك في المؤتمر العالمي للجوال MWC

شاركت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ضمن الجناح السعودي في المؤتمر العالمي للجوال (MWC) 2022 الرائد في صناعة الاتصال، وذلك في مدينة برشلونة؛ بهدف تعزيز دور المملكة في مجال الابتكار وريادة الأعمال عالميًّا، والتعريف بالفرص المتاحة محليًّا؛ لتحفيز الشركات الأجنبية على تقديم حلول تسرّع عملية التحول الرقمي.

وقدّمت "منشآت" خلال مشاركتها في المؤتمر عددًا من الخدمات المرتبطة ببرامج ومبادرات مركز ذكاء للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التقنيات الصاعدة، وذلك للمساهمة في ربط مركز ذكاء بالمراكز العالمية التي تخدم نفس الرؤية والاتجاه عبر فتح أبواب الاستشارات مع الشركات الأجنبية وتعريفهم ببيئة ريادة الأعمال التقنية الناشئة، كما تهدف منشآت من خلال مشاركتها إلى فتح الطريق أمام المستثمرين الأجانب للتعرف على المشاريع الريادية المحلية ودراسة إمكانية الاستثمار في السوق السعودي.

ويعد مركز "ذكاء" أول مركز متخصص لخدمة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وذلك في مجالي الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني، كما يعمل المركز على تمكين المنشآت ورواد الأعمال وفقًا لتحقيق رؤية المملكة 2030 في خلق المزيد من الشركات الناشئة وتحسين نوعيتها ومساعدتها على إطلاق منتج أولي قابل للطرح في السوق، إضافة إلى رفع كفاءة رأس المال البشري الوطني وتجهيزهم للمتطلبات المهارية والمعرفية في مجالات المركز، وذلك لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من توظيف التقنيات المتقدمة لتطويرها وزيادة تنافسيتها على أن تكون حلقة الربط ما بين رواد الأعمال وصناع القرار في مجالاتها المتخصصة.

يُذكر أن المؤتمر العالمي للجوال (MWC) 2022 الذي يقام خلال الفترة من 28 فبراير إلى 3 مارس في مدينة برشلونة، أكبر معرض للتقنيات الحديثة وتقنيات الجوال في العالم، حيث تشارك فيه الشركات الرائدة عالميًّا، وتقدم أحدث الأفكار القيادية حول تطور ومستقبل الاتصال وتعلن خلاله أكبر العلامات التجارية للهواتف الذكية عن أحدث أجهزتها وتقنياتها الجديدة.