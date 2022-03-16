"منشآت" تعلن تخريج 16 مشروعاً تقنياً واعداً لرواد ورائدات الأعمال وصنَّاع المحتوى السعوديين

وشملت المشاريع التي جرى الإعلان عنها مشاريع في التصميم والبرمجة بمنظور ثلاثي الأبعاد باستخدام تقنية الواقع الافتراضي لإنتاج خلفية الأفلام والبرامج التلفزيونية، ومنصة إلكترونية مثالية لربط مقدمي الإنتاج المرئي والمسموع بالعملاء وأصحاب العلامات التجارية، ومشروعاً لإنتاج وتسويق البرامج التلفزيونية والأفلام بطريقة احترافية، وصناعة البودكاست والإشراف على إنتاج المحتوى وتسويقه، وتطوير الإنتاج الصوتي والرسوم المتحركة، وإنتاج المحتوى الإبداعي والفني الموجَّه للشباب، إضافة إلى مشروع متخصص في فن المكياج السينمائي والتلفزيوني والمسرحي، وصناعة المحتوى الإعلامي الصحفي، ومنصة إلكترونية للاقتصاد التشاركي لتحويل المعرفة إلى محتوى رقمي، ومشروع متخصص في مجال التصوير والمصورين وغيرها من المشاريع.