"منشآت" تنظم لقاء "أربعاء طموح الشركات الصناعية" في الشرقية

نظمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" يوم أمس في المنطقة الشرقية فعالية "أربعاء طموح الشركات الصناعية" بمشاركة أكثر من 60 منشأة.
جاء ذلك بهدف تعزيز التواصل، والوقوف على مقترحات وتحديات المنشآت متسارعة النمو والتعامل معها بما يخدم تطلعاتها.
وشهدت الفعالية، التي حضرها نائب محافظ "منشآت" ريان الفايز، والرئيس التنفيذي لبرنامج أرامكو للتنمية الوطنية جميل البقعاوي؛ تسليط الضوء على برنامج أرامكو للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك خدمة جدير (منشآت)، والتعرف على برامج صندوق التنمية الصناعية، واستعراض برامج بنك التصدير، ودعوة شركات طموح متسارعة النمو في المنطقة الشرقية وباقي مناطق المملكة للاستفادة من اللقاء.
واختتم اللقاء بمجموعة من التوصيات؛ منها التعرف على آلية الاستفادة من الخدمات المقدمة من قبل الممكنين وسهولة التعامل بين منشآت طموح متسارعة النمو والشركاء الممكنين.
يُذكر أن فعالية أربعاء طموح الشركات الصناعية تقام بشكل دوري، حيث تجمع بين منشآت طموح والشركاء الممكنين.