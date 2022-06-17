"منشآت" تنظم لقاء "أربعاء طموح الشركات الصناعية" في الشرقية

وشهدت الفعالية، التي حضرها نائب محافظ "منشآت" ريان الفايز، والرئيس التنفيذي لبرنامج أرامكو للتنمية الوطنية جميل البقعاوي؛ تسليط الضوء على برنامج أرامكو للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك خدمة جدير (منشآت)، والتعرف على برامج صندوق التنمية الصناعية، واستعراض برامج بنك التصدير، ودعوة شركات طموح متسارعة النمو في المنطقة الشرقية وباقي مناطق المملكة للاستفادة من اللقاء.