"منشآت": حافلة الأفكار تجوب المملكة لدعم المشاريع الريادية وهدفنا 100 فكرة

تستضيف جامعة جازان ممثلة في وحدة الابتكار وريادة الأعمال فعاليات جولة "حافلة الأفكار" التي تنظمها هيئة منشآت، لاستقبال الأفكار والمشاريع الريادية المقدمة من قِبل طلبة الجامعة، التي انطلقت صباح أمس، ولمدة يومين بمقر كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات.

وأوضحت المشرفة على الوحدة الدكتورة أميمة البدري؛ أن مشروع جولة حافلة الأفكار أحد البرامج التي أطلقتها هيئة منشآت، لتحفيز ريادة الأعمال لدى طلبة الجامعة من مختلف التخصصات وتشجيع المبتكرين والمتميزين، والعمل على نشر وتطوير ثقافة ريادة الأعمال، مبينة أنه سيتم تقديم الدعم لأصحاب الأفكار الريادية الفائزة وإتاحة الفرصة أمامهم لربطهم بالجهات الاستثمارية والممكّنة.

من جانبه، أوضح مدير مشروع جولة حافلة الأفكار سلطان الشريف؛ أن هيئة منشآت تسعى من خلال هذه الجولات الريادية إلى رفع مستوى الوعي الريادي عند طلبة وأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة لزيادة كفاءة الأفكار في ريادة الأعمال، واستعراض الخبرات الريادية على مستوى المملكة، وتقديم الاستشارات في مجال ريادة الأعمال، وتسعى لاستقبال 100 فكرة مبتكرة.