"منشآت" واللجنة النسائية للتنمية تتفقان على دعم القطاع الريادي في الرياض

وسيعمل الطرفان على إصدار رخص حاضنات ومسرعات الأعمال، وتقديم برامج تحفيزية ودورات تدريبية ولقاءات توعوية لدعم وتطوير رواد الأعمال في منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من الخدمات المقدمة من قبلهما لرواد الأعمال، إضافة إلى دعم الابتكار وتطوير حاضنة الرياض للأعمال، وتسهيل رحلة المستفيد من الحاضنة وربطها بالخدمات المقدمة.