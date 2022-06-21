"منشآت": 752.560 منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة بنهاية الربع الأول من عام 2022

وركز التقرير على الحدث الأهم في المملكة خلال الربع الأول، المتمثل في تنظيم المؤتمر العالمي لريادة الأعمال بالرياض، والذي أقيم في مارس من العام الجاري 2022م، بحضور أكثر من 9300 شخص من 180 دولة، تحت عنوان "نعيد، نبتكر، نجدد". وقد حقق نجاحًا كبيرًا في إظهار النظام البيئي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة محليًّا ودوليًّا، وخاصة أنه حقق رقمًا قياسيًّا في قيمة مبالغ الاتفاقيات والإطلاقات والجولات الاستثمارية وصلت إلى 51.8 مليار ريال وأكثر من 10 جولات من التمويل للشركات السعودية الناشئة.