منصّات "سكني" الرقميّة تُسجّل تفاعلاً واسعاً خلال فبراير 2022م

سجّلت منصّات "سكني" الرقميّة تفاعلاً واسعاً خلال شهر فبراير الماضي من العام الجاري 2022، بالإجابة عن أكثر من 94 ألف اتصال من خلال مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين 199090، بمتوسط يومي تجاوز 3300 مكالمة، للاستفسار عن خدمات البرنامج التي تتضمن الاستحقاق الفوري، وحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية، وعروض الأسعار من الجهات التمويلية، التي يتيحها "سكني" بهدف زيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وشهد تطبيق "سكني" خلال شهر يناير 392 ألف زيارة، ويمكّن تطبيق "سكني" الأسر السعودية من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية والحلول السكنية المُتكاملة التي يُقدمها لتسهيل إجراءات الاستفادة، منها: "التمويل الإلكتروني"، و"السوق العقاري"، و"المستشار العقاري"، وإصدار شهادات "ضريبة التصرفات العقارية"، وذلك من خلال الأجهزة الذكية.

وتجاوب حساب العناية بالمستفيدين على منصة تويتر (SaudiHousingCC@) خلال الشهر الماضي مع 28 ألف استفسار من المواطنين حول الخيارات والحلول السكنية التي يقدمها "سكني" من قروض مدعومة لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، وخيار الأراضي السكنية، وذلك ضمن جهود البرنامج لتقديم خدمات وحلول تسهل تملك المنزل الأول للأسر السعودية.

ونفّذ موقع "سكني" 3784 طلباً واستفساراً عبر خدمة "راسلنا"، وتمت معالجة نحو 1599 اعتراضاً من خلال أيقونة "تحدث معي" على منصة "سكني"(sakani.housing.sa) عبر خدمة التحدث المباشر مع موظفي خدمة المستفيدين، ويستعرض تطبيق وموقع "سكني" 114 مشروعاً سكنياً توفّر أكثر من 148 ألف وحدة سكنية متنوعة التصاميم والمساحات بمتوسط أسعار 700 ألف ريال، ونحو 223 مخططاً سكنياً توفّر أكثر من 180 ألف أرض في غالبية مدن ومحافظات المملكة.

يُذكر أن برنامج "سكني" أعلن استفادة أكثر من 225 ألف أسرة سعودية خلال العام الماضي 2021، منها ما يزيد على 186 ألف أسرة سكنت منازلها، كما استفادت 19,353 أسرة من البرنامج خلال شهر يناير منها 18,890 أسرة سكنت منازلها، ويستهدف "سكني" استفادة 180 ألف أسرة خلال 2022 من الخيارات والحلول التمويلية والسكنية المتنوعة، منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها.