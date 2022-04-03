منصّات "سكني" الرقميّة تسجّل متوسط 150 ألف تفاعل شهري

يُذكر أن برنامج "سكني" أعلن عن استفادة أكثر من 225 ألف أسرة سعودية خلال العام الماضي 2021، منها ما يزيد عن 186 ألف أسرة سكنت منازلها، كما استفادت أسرة من البرنامج خلال شهر يناير منها 18,890 أسرة سكنت منازلها، ويستهدف "سكني" استفادة 180 ألف أسرة خلال 2022 من الخيارات والحلول التمويلية والسكنية المتنوعة، منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها.