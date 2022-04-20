منصة "إحسان" تبدأ استقبال زكاة الفطر وإيصالها لمستحقيها في موعدها

وتنتهز منصة إحسان جميع الفرص التي تجعلها ممكنًا فاعلاً للمؤسسات الخيرية تسهيلاً لتقديم المحسنين تبرعاتهم بطريقة رقمية موثوقة وآمنة، وذلك بمتابعة لجنة إشرافية مكونة من 12 جهة حكومية، تعمل على التحقق من سير عمل المنصة، بما يرفع مستوى شفافية قطاع العمل الخيري؛ وهو ما أسهم في إيصال إجمالي تبرعات المنصة إلى ما يزيد على مليار و860 ريالاً، عادت بالنفع على أكثر من 4 ملايين ونصف المليون مستفيد ومستفيدة.