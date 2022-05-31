منصة "ريف" تُعَرِّف زوار مهرجان "مانجو جازان" ببرامج دعم المزارعين

ويقدم الركن الخاص بالبرنامج المشارك في خيمة المانجو، معلوماتٍ وافية للمزارعين والزوار على حد سواء حول البرنامج الذي يهدف لخلق تنمية ريفية زراعية مستدامة في كافة مناطق المملكة، ويعزز قدرات المنتجين الزراعيين ويدعم عددًا من القطاعات التي تشمل: (منتجات البن العربي، ومنتجات المحاصيل البعلية، ومنتجات الثروة الحيوانية، ومنتجات الفواكه، وقطاع النحل وإنتاج العسل، ومنتجات الثروة السمكية، وقطاع الورود، إلى جانب منتجات القيمة المضافة).