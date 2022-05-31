منصة "ريف" تُعَرِّف زوار مهرجان "مانجو جازان" ببرامج دعم المزارعين

يتعرف زوار مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية 2022 في منطقة جازان، المقام حاليًا بحديقة الملك فهد في جادة صبيا، على برنامج "ريف" التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، والمخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة.
ويقدم الركن الخاص بالبرنامج المشارك في خيمة المانجو، معلوماتٍ وافية للمزارعين والزوار على حد سواء حول البرنامج الذي يهدف لخلق تنمية ريفية زراعية مستدامة في كافة مناطق المملكة، ويعزز قدرات المنتجين الزراعيين ويدعم عددًا من القطاعات التي تشمل: (منتجات البن العربي، ومنتجات المحاصيل البعلية، ومنتجات الثروة الحيوانية، ومنتجات الفواكه، وقطاع النحل وإنتاج العسل، ومنتجات الثروة السمكية، وقطاع الورود، إلى جانب منتجات القيمة المضافة).
ويجد الزوار فرصة للتعرف على آلية تقديم الطلبات عبر منصة "ريف" وخطوات التقديم، إلى جانب الرد على كافة استفسارات الزوار حول البرنامج.