منطقة عسير تفوز بلقب "فنون الطهي العالمية 2024م" كأول منطقة من خارج أوروبا

وسيعود الفوز بهذا اللقب بفوائد متعددة على المنطقة والمجتمع المحلي، من بينها إبراز الأصول الثقافية والغذائية المميزة للمنطقة دوليًّا من خلال إظهار طرق الطعام التقليدية، ورفع الوعي بالقضايا الغذائية على نطاق واسع من أجل حياة صحية ومستدامة عبر البرامج التعليمية، وتعزيز مشاريع إشراك المجتمعات المحلية، إضافة إلى الإسهام في حماية البيئة وحماية التنوع البيولوجي والحد من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتحفيز أصحاب المصلحة الإقليميين للتنمية، كما سيساعد على بناء الهوية الإقليمية للمنطقة، ورفع قيمة المجتمع المحلي وثقافته الغذائية، إلى جانب دعم الاقتصاد من خلال تشجيع التمويل من القطاعين العام والخاص، وتحسين جودة المنتجات والضيافة في المنطقة لتعزيز السياحة المستدامة.