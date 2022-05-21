منطقة "لونا" تجذب زوار "موسم جدة" لتذوق الأطباق العالمية بلمسات سعودية

وتعد مارينا نادي اليخوت أكثر مناطق موسم جدة جمالاً، وتضم العديد من التجارب العالمية؛ وبدأت في تقديم فعالياتها مع مستهل انطلاق الموسم في تسع مناطق رئيسة في جدة، حيث تمتلك كل مقومات الجذب السياحي، من خلال مكانتها التاريخية والحضارية والتراثية، وتنوعها الثقافي، وهويتها البحرية الفريدة.