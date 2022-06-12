منظمة التعاون الرقمي تستكمل زيارتها لرواندا بإطلاق مبادرة "سلسلة النقاشات العالمية"

تجدر الإشارة إلى أن المنظمة أثناء الزيارة التي قادها وفدها رفيع المستوى قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع تحالف إفريقيا الذكية "Smart Africa"، الذي يرأس مجلس إدارته فخامة الرئيس الرواندي السيد بول كاجامي. ويمثل هذا التحالف شراكة بين 32 دولة إفريقية، تهدف إلى تسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في القارة الإفريقية، من خلال استخدام تقنية المعلومات والاتصالات (ICT)، وكذلك تحسين الوصول إلى خدمات النطاق العريض. وقد اتفقا على تعزيز التعاون المشترك وصولاً إلى تعزيز الازدهار الرقمي في الدول الأعضاء في كل منهما.