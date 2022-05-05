منظمو "ضباء موج وزهر 5" يحرجون "بلدية ضباء" بأمثال "غير مناسبة"!

ولم يكتف منظمو المهرجان الذي تشرف عليه "بلدية ضباء" بتلك العبارة، بل كتبت عدة أمثال شعبية تتجاوز الـ 250 مثلاً، منها: "يا من شرا له من حلاله علة، وحتى الحنتش ينتتش، اسأله عن أبوه يطلع هارون أخوه"، وغيرها من الأمثال التي وصفت بأنها "غير مناسبة".