منظمو "ضباء موج وزهر 5" يحرجون "بلدية ضباء" بأمثال "غير مناسبة"!

لم يجد منظمو مهرجان ضباء إلا عبارة "العنز تسرح والتيس قاعد بالبيت"؛ لتكون إحدى لوحات مهرجان "ضباء موج وزهر 5"، والذي أقيم احتفالاً بعيد الفطر المبارك، وهي العبارة التي تم تداولها باستغراب عبر تطبيق الواتساب.
ولم يكتف منظمو المهرجان الذي تشرف عليه "بلدية ضباء" بتلك العبارة، بل كتبت عدة أمثال شعبية تتجاوز الـ 250 مثلاً، منها: "يا من شرا له من حلاله علة، وحتى الحنتش ينتتش، اسأله عن أبوه يطلع هارون أخوه"، وغيرها من الأمثال التي وصفت بأنها "غير مناسبة".
وحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق " فإن إدارة المهرجان سلموا أحد محال الطباعة مسؤولية طباعة 300 مثل شعبي، ولعدم دراية المحل طبع عدداً من الأمثال غير المناسبة، وتم تعليقها صباح اليوم استعداداً لحفل يُقام مساءً، لكنها أُزيلت قبل بدء الحفل بعد أن شاهدها المراقب.