"منظم المياه" يطلق حملة "حدد استهلاكك" للمحافظة على المياه

وأشار إلى أن خدمة الحد الاستهلاكي متوفرة عبر خدمات الفرع الإلكتروني لشركة المياه الوطنية، ويتم وضع كمية الاستهلاك الشهري من قبل المستفيد، لتصله رسائل تنبيهية من مقدم الخدمة في حال اقتراب أو تجاوز الحد الاستهلاكي الشهري المحدد من قبل المستفيد.