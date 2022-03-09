منظومة السلامة بالداخلية تعرض قدراتها لزوار معرض الدفاع العالمي

استعرضت وزارة الداخلية للزوار في جناحها المشارك في معرض الدفاع العالمي، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في مدينة الرياض خلال الفترة من 6 - 9 مارس 2022م، أحدث التقنيات المستخدمة في الضبط المروري لحركة السير على الطرق، الهادفة إلى رفع مستوى الأمن والسلامة وكفاءة الحركة المرورية؛ ومنها أنظمة الرادارات للرصد الآلي لمخالفات السرعة، وكاميرا المراقبة التلفزيونية CCTV لمتابعة حالة السير ورصد المخالفات، كما عرضت الوزارة نموذجًا للمركبة الأمنية الذكية.
وتهدف تقنيات وزارة الداخلية التي تتضمن التطبيقات الأمنية (ميدان) ومراكز العمليات الأمنية (911)، إلى مواكبة رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، والإسهام في رفع مستوى السلامة، ورفع جودة الحياة.
يُذكر أن مشاركة وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي تعدّ من أكبر المشاركات، من خلال عرض أحدث الخدمات والتقنيات والمعدات الأمنية التي تسهم في حفظ الأمن، وتهدف إلى إبراز النجاحات والإنجازات التي حققتها في ظل رؤية المملكة 2030، حيث سيحظى الزوار بالتعرف على الحلول المبتكرة المقدمة في تطوير منظومة الأمن الداخلي.