منظومة السلامة بالداخلية تعرض قدراتها لزوار معرض الدفاع العالمي

استعرضت وزارة الداخلية للزوار في جناحها المشارك في معرض الدفاع العالمي، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في مدينة الرياض خلال الفترة من 6 - 9 مارس 2022م، أحدث التقنيات المستخدمة في الضبط المروري لحركة السير على الطرق، الهادفة إلى رفع مستوى الأمن والسلامة وكفاءة الحركة المرورية؛ ومنها أنظمة الرادارات للرصد الآلي لمخالفات السرعة، وكاميرا المراقبة التلفزيونية CCTV لمتابعة حالة السير ورصد المخالفات، كما عرضت الوزارة نموذجًا للمركبة الأمنية الذكية.