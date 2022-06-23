منظومة "توكلنا" تحصُد جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة 2022

ولفت "الغامدي" إلى أن هذا المنجز يعد تأكيداً لريادة المملكة، ومواصلتها السير للمنافسة عالمياً، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعكس ما تتمتع به "سدايا" من بُنيةٍ تحتيةٍ تقنيةٍ متطورة، وذات موثوقية عالية أسهمت في تحقيق هذا المنجز، مبيناً أن تجربة تطبيق "توكلنا" منذ إطلاقه للمرة الأولى مع بداية جائحة كورونا مروراً بجميع المراحل التي مرّ بها تؤكد مهنية شباب وشابات المملكة الذين يقفون خلف كل النجاحات المتحققة على صعيد المنظومة.