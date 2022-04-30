منظومة "توكلنا".. رائدة في التحول الرقمي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030

ويقدم "توكلنا" العديد من الخدمات التي توفر الجهد والعناء على المواطنين والمقيمين، ومن بينها خدمة لقاح كورونا ، واستعراض بيانات الوكالات، استعراض بيانات الصكوك، وخدمة تعريف رقم الجوال، خدمة العنوان الوطني، خدمة الجواز الصحي، والهوية الرقمية، وغيرها من الخدمات.