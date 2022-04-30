منظومة "توكلنا".. رائدة في التحول الرقمي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030

تواصل منظومة "توكلنا" سلسلة النجاحات المتواصلة التي حققتها منذ إطلاق تطبيق توكلنا من خلال كسب ثقة أكثر من 27 مليون مستفيد.
وتعد منظومة "توكلنا" رائدة التحول الرقمي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وسيساهم إطلاقها تطبيق "توكلنا خدمات" في دعم الجهات الحكومية وتمكينها من تحقيق أهدافها عن طريق تطوير التقنيات المتقدمة معتمدة عبر 40 شراكة استراتيجية، في سبيل إثراء تجربة المستخدمين وخلق قيمة مضافة في مختلف جوانب حياتهم اليومية.
ونبع إطلاق تطبيق "توكلنا" من حرص حكومة المملكة على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويهدف التطبيق في بدايته إلى المساهمة في إدارة عملية منح التصاريح إلكترونيًا خلال فترة منع التجول، وذلك لمنسوبي القطاعات الحكومية، ومنسوبي القطاع الخاص، بالإضافة إلى الأفراد، بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من الجهات الحكومية خلال فترة المنع المفروضة، مما ساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة.
وخلال مرحلة العودة بحذر، ورفع إجراءات المنع، أطلق التطبيق عدة خدمات جديدة مهمة تساهم في تحقيق العودة الآمنة، أبرزها توضيح الحالة الصحية لمستخدم التطبيق من خلال الأكواد المُلوَّنة بأعلى درجات الأمان والخصوصيَّة.
لكن مواجهة جائحة كورونا تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع؛ فقد أتاح تطبيق "توكلنا" للأفراد المساهمة في ذلك من خلال الإبلاغ عن الأفراد والتجمعات المخالفة للإجراءات الاحترازية المعمول بها، إلى جانب الإبلاغ عن حركة الدخول إلى الأحياء الممنوعة، والتي عزلت بناءً على تقدير الجهات المعنية.
ويقدم "توكلنا" العديد من الخدمات التي توفر الجهد والعناء على المواطنين والمقيمين، ومن بينها خدمة لقاح كورونا ، واستعراض بيانات الوكالات، استعراض بيانات الصكوك، وخدمة تعريف رقم الجوال، خدمة العنوان الوطني، خدمة الجواز الصحي، والهوية الرقمية، وغيرها من الخدمات.