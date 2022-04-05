"منظومة قطاع الإسكان" تسهل تملّك 55 ألف أسرة خلال الربع الأول لـ 2022

وأشارت إلى إصدار نحو 48 ألف شهادة تصرفات عقارية للمسكن الأول عبر موقع وتطبيق "سكني" ليصل إجماليها إلى أكثر من 654 ألف شهادة، وسهلت منصة "سكني" إصدار عقود إلكترونية لأكثر من 10 آلاف أرض سكنية بزيادة 219% مقارنةً بالربع السابق، ووقّع "سكني" أكثر من 1600 عقد للدعم العيني والذي أُطلق خلال الربع الماضي على منصة "سكني" بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية في مشاريع البيع على الخارطة، وذلك ضمن الخيارات والخدمات السكنية المتنوعة التي يتيحها البرنامج لمستفيديه من الأسر السعودية، كما أُضيف مؤخراً التصميم الهندسي المطابق لكود وادي حنيفة في منصة "سكني".