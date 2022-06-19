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منفذ جديدة عرعر يستقبل الدفعة الثانية من حجاج بيت الله الحرام القادمين من العراق

عددهم 1273حاجًا يمثلون الدفعة الثانية.. ولا يزال وصول الحجاج مستمرًا
منفذ جديدة عرعر يستقبل الدفعة الثانية من حجاج بيت الله الحرام القادمين من العراق
جانب من استقبال الحجاج العراقيين بالمنفذ
واس
واس

استقبل منفذ جديدة عرعر البري بمنطقة الحدود الشمالية اليوم ، 1273 حاجًا يمثلون الدفعة الثانية من حجاج بيت الله الحرام القادمين من جمهورية العراق الشقيقة، ولا يزال وصول الحجاج مستمرًا.

وقدّم منفذ جديدة عرعر جميع التسهيلات الجمركية والجوازات والخدمات الصحية والخدمية لإنهاء إجراءات الدخول والراحة ونحو ذلك، حيث تم تجهيز عددٍ من الخدمات منها الخدمات الصحية المتمثلة في مركز المراقبة الصحية بعرعر، وعربة حديثة "مقطورة" مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والكوادر البشرية تشتمل على عيادة طبية، ومحطة انتظار، وعدد الكوادر الطبية فيها 4 أطباء، وتمريض، وخدمات مساندة.

يُذكر أن مرافق الخِدْمات بمنفذ جديدة عرعر البري تعمل على مدار الساعة خلال مدة دخول حجاج بيت الله الحرام، إذْ استعدت الجهات المعنيةُ منذُ وقت مبكر ونَفَّذَتِ الخططَ المُعدّة لها بشكل دقيق.

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حج 1443هـ
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