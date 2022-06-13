منها المملكة.. الزعاق هذه الدول الأكثر ارتفاعاً في درجات الحرارة

قال خبير الطقس، الدكتور خالد الزعاق، إن حركة الهواء من مكان لآخر تسمى بالرياح، حيث تنتقل من مكان الضغط العالي لمكان الضغط المنخفض محلياً وعالمياً، وهي المسؤولة عن نقل البرودة إلينا من القطب الشمالي المرتفع السيبيري عن طريق الرياح الشمالية وهي المسئولة أيضاً عن نقل الحرارة من المنخفض الهندي عن طريق رياح السموم.