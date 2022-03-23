منها عدم بث الصلوات إعلاميًا.. "الشؤون الإسلامية" تصدر عدداً من التعليمات لمنسوبي المساجد خلال رمضان

وأكدت الوزارة على منسوبي المساجد من أئمة ومؤذنين بضرورة الانتظام في عملهم وعدم التغيب خلال شهر رمضان المبارك، وعدم استخدام الكاميرات الموجودة في المساجد لتصوير الإمام والمصلين في أثناء أداء الصلوات، وعدم نقل الصلوات أو بثّها في الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها، كما شدّدت على المؤذنين الالتزام بمواعيد الأذان حسب تقويم أم القرى، والتأكيد على وقت رفع أذان صلاة العشاء في الوقت المحدّد في شهر رمضان، وأن تكون الإقامة بعد الأذان وفق المدة المعتمدة لكل صلاة.