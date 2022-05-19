من أندر الحالات عالميًّا.. رئة صناعية تُنقذ حياة شاب بعسير يزن ٢٠٠ كجم

تَمَكن فريق الأكسجة الغشائية خارج الجسم "الإكمو" بمستشفى عسير المركزي، من إنقاذ حياة شاب في العقد الثالث من العمر، كان يعاني من سمنة مفرطة وفشل حادّ في الجهاز التنفسي؛ مما استدعى وضعه على جهاز "الإكمو"؛ وذلك للعمل كرئة اصطناعية خارج الجسم.
وتعتبر هذه الحالة من أندر الحالات على مستوى العالم؛ وذلك لمعدل السمنة المرتفع الذي كان يعاني منه المريض؛ حيث إن وزنه يزيد على (200 كيلوجرام) ومؤشر كتلة الجسم أكثر من التسعين.
أشرَفَ على حالة المريض فريق "الإكمو" بمستشفى عسير المركزي، بقيادة استشاري العناية الحرجة والأكسجة الغشائية الخارجية "الإكمو" بمستشفى عسير المركزي البروفسور بكلية الطب بجامعة الملك خالد علي البشابشي، واستشاري العناية المركزة الدكتور عبدالرحمن عسيري، واستشاري العناية المركزة الدكتور حسام حيدر، وبمشاركة فريق "الإكمو" بالمستشفى من أخصائيات "الإكمو" وأخصائيي العلاج التنفسي.
وبفضل الله، تَمَاثل المريض للشفاء، وتم فصل جهاز "الإكمو"، وخروجه للبيت بصحة جيدة.
يُذكر أن خدمات "الإكمو" تعمل في مستشفى عسير المركزي منذ عام 2017م مع وجود فريق استجابة سريعة مناوب على مدى 24 ساعة لخدمة جميع مستشفيات المنطقة الحكومية والخاصة، كما يتم أيضًا تغطية بعض الحالات الطارئة خارج منطقة عسير في حال تم الاحتياج؛ حيث يتم الذهاب للحالات في أماكنها وتركيب جهاز "الإكمو"، ومن ثم نقلها إلى مستشفى عسير المركزي وفق آلية التنسيق المتبعة في مثل هذه الحالات.