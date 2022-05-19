من أندر الحالات عالميًّا.. رئة صناعية تُنقذ حياة شاب بعسير يزن ٢٠٠ كجم

يُذكر أن خدمات "الإكمو" تعمل في مستشفى عسير المركزي منذ عام 2017م مع وجود فريق استجابة سريعة مناوب على مدى 24 ساعة لخدمة جميع مستشفيات المنطقة الحكومية والخاصة، كما يتم أيضًا تغطية بعض الحالات الطارئة خارج منطقة عسير في حال تم الاحتياج؛ حيث يتم الذهاب للحالات في أماكنها وتركيب جهاز "الإكمو"، ومن ثم نقلها إلى مستشفى عسير المركزي وفق آلية التنسيق المتبعة في مثل هذه الحالات.