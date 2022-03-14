مَن الأكثر؟ "صحة القصيم" تقارن الفحوص الإشعاعية بمستشفياتها و"الخاصة"

أوضحت "صحة القصيم" أن إجمالي عدد فحوصات الأشعة والتصوير الطبي التي أجريت بمستشفيات المنطقة خلال الربع الأخير من عام 2021م، بلغ 202 ألف فحص تشخيصي من جميع أقسام الأشعة السينية، والمقطعية، والرنين المغناطيسي، والأشعة بالصبغة، والموجات فوق الصوتية، وأشعة البانوراما، والأشعة المتنقلة.