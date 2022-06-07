من الجزائر لأفغانستان مروراً باليمن.. "إغاثي الملك سلمان" يواصل أعماله الإنسانية

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، المشروع الطبي التطوعي الثاني عشر ضمن برنامج "نبض السعودية" التطوعي لأمراض وجراحات القلب المفتوح للبالغين في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، الذي أقيم خلال الفترة من 29 مايو وحتى 3 يونيو 2022م.
وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال البرنامج 17 عملية قلب مفتوح تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.
ويأتي المشروع في إطار الدعم الذي تقدّمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.
من ناحية أخرى، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 958 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديريتي حديبو وقلنسية بمحافظة سقطرى، استفاد منها 5.748 فردًا.
يأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.
في سياق آخر، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بتسليم وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية في محافظة عدن جهازين جديدين لتفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)؛ بهدف تشخيص الأمراض المعدية في 18 مختبرًا مركزيًا للوزارة والمستشفيات في وقت أقل وبدقة أكبر.
جاء ذلك في إطار تلبية المركز مختلف احتياجات مؤسسات القطاع الصحي والمستشفيات في اليمن وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى والمصابين.
من جهة ثانية، سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية المتضمنة 50 طنًا من التمور.
وقام بتسليم المساعدات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري إلى رئيسة الهلال الأحمر الجزائري الدكتورة ابتسام حملاوي، بحضور فريق من المركز، وذلك في مقر السفارة بالجزائر العاصمة.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 400 سلة غذائية للمحتاجين ومتضرري الفيضانات بمدينة بل خمري في ولاية بغلان بشمال أفغانستان، استفاد منها 400 أسرة.
يأتي ذلك في إطار الجهود المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز؛ للوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة وتقديم مختلف المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم.