من الرياض.. مؤتمر "مستقبل الطيران" يسجل بداية "العصر الذهبي" للطيران الدولي

وأضاف: قطاع الطيران في الغالب يقع ضمن الأعمال ذات الهوامش الربحية المنخفضة، وعندما يعمل القطاع بأقصى طاقته، يستفيد الجميع من ذلك، إلا أن قطاعنا يعاني من أزمات خارجية وصدمات في كل عام، وأظهرت الأزمات التي سببتها الجائحة مدى انقسامنا في الوقت الذي كنا في أمس الحاجة للاتحاد، ويمكننا من خلال هذا المؤتمر الظهور بصوت عالمي قوي للمساهمة في تحقيق الرفاه والاستدامة والازدهار على مستوى العالم.