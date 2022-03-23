من الظهران إلى لندن.. "إثراء" يصطحب 5 مشاريع لـ"الحلول الإبداعية"

بعد أن تمكّنت 5 مشاريع تقنيّة ابتكارية من الوصول للمرحلة الأخيرة ضمن برنامج "الحلول الإبداعية"، الذي يقيمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، انتقلت تلك المشاريع إلى عاصمة المملكة المتحدة "لندن" لعرضها، بحضور عدد كبير من الجهات العالمية الرائدة في مجالات التقنية والفنون والمتاحف والثقافة، بعد أن حازت على الصدارة من بين 27 مشروعا، كما حظيت باهتمام ومتابعة من قبل خبراء ومشرفين دوليين في مجال التكنولوجيا والتقنيات المطوّرة، بعد مرورها بمراحل متعددة من التدريب والتأهيل والتي استمرت على مدى عامًا كاملًا، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز روافد الاقتصاد السعودي عبر إنشاء محتوى رقمي بتقنيات الواقع المعزز والواقع الغامر والافتراضي.