من العام الدراسي القادم.. "تعليم الطائف" تعتمد 7 مدارس للطفولة المبكرة في الخرمة

كما قررت نقل الصفوف المُبكرة من ابتدائية الهجرة (بنين) إلى روضة الهجرة (بنات)، ونقل الصفوف المُبكرة من ابتدائية الفرزدق (بنين) إلى ابتدائية السلمية (بنات)، بالإضافة إلى نقل الصفوف المُبكرة من ابتدائية تحفيظ القرآن بالخرمة (بنين) إلى مدرسة تحفيظ القرآن بالخرمة (بنات) مع نقل الروضة الخامسة إلى مبناها.