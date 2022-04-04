من العام الدراسي القادم.. "تعليم الطائف" تعتمد 7 مدارس للطفولة المبكرة في الخرمة

اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة الطائف 7 مدارس للطفولة المبكرة في محافظة الخرمة بداية من العام الدراسي القادم 1444هـ.
وقررت إدارة التعليم بالطائف استحداث مدرسة صفوف مُبكرة في المبنى المخلى لابتدائية الأوريقط للبنات، ونقل طلاب الصفوف الأولية من ابتدائية الأوريقط (بنين) إليها.
كما قررت نقل الصفوف المُبكرة من ابتدائية الهجرة (بنين) إلى روضة الهجرة (بنات)، ونقل الصفوف المُبكرة من ابتدائية الفرزدق (بنين) إلى ابتدائية السلمية (بنات)، بالإضافة إلى نقل الصفوف المُبكرة من ابتدائية تحفيظ القرآن بالخرمة (بنين) إلى مدرسة تحفيظ القرآن بالخرمة (بنات) مع نقل الروضة الخامسة إلى مبناها.
وقررت نقل طلاب الصفوف المُبكرة من ابتدائية الخبراء (بنين) إلى ابتدائية الخبراء (بنات)، ونقل طلاب الصفوف المُبكرة من ابتدائية جبار السلم (بنين) إلى ابتدائية جبار السلم (بنات).
كما قررت إدارة التعليم بالطائف نقل طلاب الصفوف المبكرة من مدرسة ابتدائية ابن تيمية إلى مدرسة الإمام الشاطبي الابتدائية بالخرمة، وافتتاح روضة جديدة في نفس المبنى.
ووجهت إدارة التعليم بالطائف بتجهيز المدارس المعنية بالقرار لاستقبال الطلاب بداية من العام الدراسي القادم 1444هـ.