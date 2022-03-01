من الغد.. "العقار" تشارك في معرض "ريستاتكس الرياض العقاري"

تشارك الهيئة العامة للعقار خلال المدة من 1 إلى 4 مارس في معرض "ريستاتكس الرياض العقاري"، الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد بن عبدالله الحقيل.

وتستقبل الهيئة زوارها في المعرض ابتداءً من 2 مارس (من الساعة 12:30– 10:00 مساءً)، حيث تشارك الهيئة في المعرض بجناح يستعرض الخدمات التي تقدمها للمستفيدين والعاملين بالقطاع العقاري، ومنها: (منصة المؤشرات العقارية، وبوابة العقار الجيومكانية، والمعهد العقاري السعودي، والمركز السعودي للتحكيم العقاري، ولجنة تسجيل أخطاء الملكية، ومركز خدمة الشركاء).

وتأتي مشاركة الهيئة العامة للعقار في المعارض والمؤتمرات العقارية تحقيقًا لرؤيتها، وتنفيذًا لدورها في تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه؛ لتطوير القطاع، ورفع كفاءته، وتعزيز شفافيته، والمحافظة على استدامته، وخدمة العاملين والمستفيدين فيه.